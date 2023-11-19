Заболевание грязных рук. Минздрав объяснил, как уберечься от гепатита А

"Напоминаем базовые вещи о гепатите А. Гепатит A - заболевание грязных рук", - подчеркнули в министерстве.

По словам врачей, симптомы гепатита А могут включать желтуху, головную боль, слабость, диарею и тошноту. При появлении первых симптомов рекомендуем обратиться к врачу за консультацией.

"Это вирусное заболевание, которое поражает печень и может иметь как легкое, так и тяжелое течение. Передается через грязные руки, а также употребление загрязненных продуктов или воды", - пояснили в Минздраве.

Врачи собрали главные правила , которые помогут уберечься от заболевания. В частности:

Мойте руки водой с мылом не менее 20 секунд.

Всегда мойте руки перед приготовлением или едой и после уборной.

Мойте овощи и фрукты чистой водой, прежде чем их потреблять.

Если не уверены, что вода из крана или из колодца безопасна, используйте для питья, приготовления пищи и мытья овощей и фруктов только бутылированную или кипяченую воду.

Следуйте рекомендациям из официальных источников безопасности воды в вашем регионе.

Гепатит А в Украине

В Украине зафиксировали случаи заболевания гепатитом А в шести областях. В частности, Тернопольской, Волынской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Закарпатской.

Более подробно о причинах вспышки вируса можете узнать в материале РБК-Украина .

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