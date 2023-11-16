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Гепатит А зафіксували вже в шести областях України

Четвер 16 листопада 2023 17:32
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Гепатит А зафіксували вже в шести областях України Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Випадки захворювання гепатитом А в Україні вже зафіксовано у шести областях. Новий випадок підтвердили у Волинській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.

"У листопаді на Волині зареєстрували випадок вірусного гепатиту А. Занедужала доросла людина з Луцької громади", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що в осередку захворювання проведено епідрозслідування, встановлено коло контактних, за якими триває медичний нагляд. Всі пройшли обстеження на гепатит А, результати - негативні.

Окрім того, під час комунікаційних заходів фахівці центру наголошували на методах профілактики цього захворювання.

Як уберегтися від гепатиту А?

  • Мийте руки водою з милом, щонайменше, протягом 20 секунд.
  • Завжди мийте руки перед приготуванням/споживанням їжі та після вбиральні.
  • Мийте овочі та фрукти чистою водою перед тим, як їх споживати.
  • Якщо не впевнені, що вода з-під крана або з криниці безпечна, - використовуйте для пиття, приготування їжі та миття овочів і фруктів лише бутильовану або кип’ячену воду.
  • Дотримуйтесь рекомендацій з офіційних джерел щодо безпеки води у вашому регіоні.

Гепатит А в Україні

Наразі в Україні зафіксували випадки захворювання гепатитом А в шести областях. Зокрема, Тернопільській, Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Закарпатській.

Більш детально про причини спалаху вірусу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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