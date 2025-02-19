Захворюванність на грип зростає. Рівне та Хмельниччина переходять на онлайн-навчання

З 20 лютого на території Хмельниччини та Рівного всі навчальні заклади, за винятком закладів дошкільної освіти, переходять на дистанційну форму навчання. Це рішення було ухвалене через високий рівень захворюваності дітей на грип та ГРВІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рівненської міськради та допис голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна в Telegram.

Згідно з рішенням, дистанційне навчання у Хмельницькій області триватиме до 28 лютого 2025 року, а організація освітнього процесу буде здійснюватися з використанням технологій онлайн-навчання.

Такі заходи були запроваджені після позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 19 лютого. На засіданні також було акцентовано на необхідності оперативно реагувати на епідеміологічну ситуацію в регіонах і мінімізувати ризики для здоров'я учнів та педагогічних працівників.

"Турбуємося про здоров'я наших дітей та освітян, тому йдемо на цей крок, щоб мінімізувати ризики захворювання. Наше завдання – не допустити подальшого поширення хвороби. Стежимо за динамікою епідемічної ситуації та готові оперативно реагувати на будь-які зміни", - зазначив Тюрін.

Тим часом на території Рівненської міської територіальної громади також зафіксовано епідемічний рівень захворюваності на грип і ГРВІ. У зв'язку з цим, управління освіти рекомендувало всім навчальним закладам Рівного перейти на дистанційне навчання до того часу, поки рівень захворюваності не знизиться до нормальних показників.

Грип в Україні

З кінця січня в Україні спостерігається різке збільшення випадків грипу та ГРВІ.

У кількох областях вже перевели школи на дистанційне навчання, а з 18 лютого до цього приєдналися й інші навчальні заклади в різних регіонах.