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Заболеваемость гриппом растет. Ровно и Хмельницкая область переходят на онлайн-обучение

Среда 19 февраля 2025 15:27
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Заболеваемость гриппом растет. Ровно и Хмельницкая область переходят на онлайн-обучение Иллюстративное фото: Ровно и Хмельницкая область переходят на онлайн-обучение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С 20 февраля на территории Хмельницкой области и Ровно все учебные заведения, за исключением учреждений дошкольного образования, переходят на дистанционную форму обучения. Это решение было принято из-за высокого уровня заболеваемости детей гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенского горсовета и сообщение главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина в Telegram.

Согласно решению, дистанционное обучение в Хмельницкой области продлится до 28 февраля 2025 года, а организация образовательного процесса будет осуществляться с использованием технологий онлайн-обучения.

Такие меры были введены после внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 19 февраля. На заседании также была акцентирована необходимость оперативно реагировать на эпидемиологическую ситуацию в регионах и минимизировать риски для здоровья учащихся и педагогических работников.

"Заботимся о здоровье наших детей и педагогов, поэтому идем на этот шаг, чтобы минимизировать риски заболевания. Наша задача - не допустить дальнейшего распространения болезни. Следим за динамикой эпидемической ситуации и готовы оперативно реагировать на любые изменения", - отметил Тюрин.

Тем временем на территории Ровенской городской территориальной общины также зафиксирован эпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. В связи с этим, управление образования рекомендовало всем учебным заведениям Ровно перейти на дистанционное обучение до тех пор, пока уровень заболеваемости не снизится до нормальных показателей.

Грипп в Украине

С конца января в Украине наблюдается резкое увеличение случаев гриппа и ОРВИ.

В нескольких областях уже перевели школы на дистанционное обучение, а с 18 февраля к этому присоединились и другие учебные заведения в разных регионах.

По данным Минздрава, в 16 областях Украины из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ вводят противоэпидемические мероприятия. В некоторых регионах могут быть применены "локальные карантины".

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