За попередніми даними, інцидент не пов'язаний з тероризмом

Чоловік, який захопив заручників в Парижі, вимагає зв'язати його з посольством Ірану. Про це повідомляє Le Parisien.

За уточненими даними, зловмисник наразі утримує трьох осіб, включно з вагітною жінкою. Одного із заручників чоловік вдарив гаєчним ключем по голові.

Аналітик Le Beck Int'l Майкл Горовіц також повідомляє в Twitter, що один із заручників поранений.

Three people including a pregnant woman are being held. One of them is injured #Paris — Michael A. Horowitz (@michaelh992) 12 червня 2018 р.

У свою чергу BFM TV повідомляє, що за попередніми даними, інцидент не пов'язаний з тероризмом.

Prise d'otages à Paris : selon les premiers éléments, il n'y a pas de dimension terroristehttps://t.co/tg4kdPjgRq pic.twitter.com/WOEN6hVEOt — BFMTV (@BFMTV) 12 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Парижі чоловік взяв в заручники двох людей.