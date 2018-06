За попередніми даними, інцидент не пов'язаний з тероризмом

Чоловік, який захопив заручників в Парижі, вимагає зв'язати його з посольством Ірану. Про це повідомляє Le Parisien.

За уточненими даними, зловмисник наразі утримує трьох осіб, включно з вагітною жінкою. Одного із заручників чоловік вдарив гаєчним ключем по голові.

Аналітик Le Beck Int'l Майкл Горовіц також повідомляє в Twitter, що один із заручників поранений.

