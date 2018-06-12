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Чоловік, який захопив заручників в Парижі, вимагає зв'язати його з посольством Ірану

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 19:44
Фото: інцидент у Парижі (Twitter/Matmichal)
Фото: інцидент у Парижі (Twitter/Matmichal)

За попередніми даними, інцидент не пов'язаний з тероризмом

Чоловік, який захопив заручників в Парижі, вимагає зв'язати його з посольством Ірану. Про це повідомляє Le Parisien.

За уточненими даними, зловмисник наразі утримує трьох осіб, включно з вагітною жінкою. Одного із заручників чоловік вдарив гаєчним ключем по голові.

Аналітик Le Beck Int'l Майкл Горовіц також повідомляє в Twitter, що один із заручників поранений.

У свою чергу BFM TV повідомляє, що за попередніми даними, інцидент не пов'язаний з тероризмом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Парижі чоловік взяв в заручники двох людей.

У Флориді загинули четверо дітей, взятих напередодні в заручники У Страсбурзі затримали друга нападника у Парижі, - Le Figaro
Теги публікації: Париж, захват заложников  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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