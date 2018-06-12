В Париже мужчина взял в заложники двух человек

Мужчина, захвативший заложников в Париже, утверждает, что у него есть бомба

В Париже (Франция) мужчина взял в заложники двух человек. Об этом со ссылкой на информацию местной полиции сообщает Reuters.

"Мужчина захватил двух человек в заложники в Париже", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полиция считает, что этот инцидент не связан с терроризмом.

La police se tient prete a intervenir pic.twitter.com/maN5PCkzXk — Philippe Grasset (@PGrasset1) June 12, 2018

Кроме того, France Info сообщает, что инцидент произошел в здании компьютерного предприятия на улице Petites-Ecuries.

Мужчина, захвативший заложников, утверждает, что у него есть бомба. Указанный район перекрыт.

L'homme prétend avoir une bombe avec lui et a deux otages. Les pompiers sont sur place. #PetitesEcuries #Paris pic.twitter.com/1tdGkthZvN — BGZZ ن (@bgzjul) June 12, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Флорида погибли четверо детей, взятые накануне в заложники.