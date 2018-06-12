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Интервью

В Париже мужчина взял в заложники двух человек

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 18:40
Фото: полиция Парижа (twitter.com PGrasset1)
Фото: полиция Парижа (twitter.com PGrasset1)

Мужчина, захвативший заложников в Париже, утверждает, что у него есть бомба

В Париже (Франция) мужчина взял в заложники двух человек. Об этом со ссылкой на информацию местной полиции сообщает Reuters.

"Мужчина захватил двух человек в заложники в Париже", - говорится в  сообщении.

Как отмечается, полиция считает, что этот инцидент не связан с терроризмом.

Кроме того, France Info сообщает, что инцидент произошел в здании компьютерного предприятия на улице Petites-Ecuries.

Мужчина, захвативший заложников, утверждает, что у него есть бомба. Указанный район перекрыт.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Флорида погибли четверо детей, взятые накануне в заложники.

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Теги публикации: Франция, Париж, заложники  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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