Захвативший заложников в Луцке был дважды судим

В МВД подтвердили информацию о судимостях луцкого злоумышленника
Мужчина, который захватил заложников в Луцке, ранее был дважды судим. Его действия в дальнейшем переквалифицируют на терроризм.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
"Мы думаем, что да, (нападавший, - ред.) был дважды судим", - подтвердил Геращенко информацию о судимостях.
Он также добавил, что действия злоумышленника будут квалифицированы по статье "терроризм".
Напомним, ранее полиция открыла уголовное дело по факту инцидента в Луцке по статье "захват заложников", но уточнила, что квалификация может еще измениться.
Кроме того, полиция получила информацию о том, что он находился на психиатрическом лечении, однако не уточнила, где именно.
На данный момент известно, что мужчина с утра удерживает в заложниках около 20 пассажиров автобуса Берестечко-Красиловка. Также поступила информация якобы о том, что в еще одном людном месте заложена бомба. В Луцк в срочном порядке вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков, на месте проводится спецоперация полиции и СБУ.