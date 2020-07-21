Шмыгаль отреагировал на захват заложников в Луцке

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Арсен Аваков уже прибыл в Луцк

На захват заложников в Луцке отреагировал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, на месте проводятся спецоперации полиции и Службы безопасности Украины.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Шмыгаль отметил, что министр внутренних дел Арсен Аваков уже прибыл в Луцк и будет докладывать о состоянии дел с места событий.

"Проводится полицейская операция "Заложник", Служба безопасности Украины ввела план "Бумеранг". Сейчас в городе работают лучшие специалисты", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также добавил, что по предварительным данным, в автобусе находится примерно 20 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция уже открыла уголовное дело по статье захват заложников, однако квалификация, возможно, будет уточняться в соответствии с составом преступления.

Также стало известно, что нападавший находился на психиатрическом лечении.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что тот представился именем Максим Плохой. По его данным, нападавший отбывал наказания в местах лишения свободы, а также написал об этом книгу. На данный момент известно, что он публикует свои требования через социальные сети.