Захопник заручників у Луцьку був двічі судимий

Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)

У МВС підтвердили інформацію про судимості луцького зловмисника

Чоловік, який захопив заручників у Луцьку, раніше був двічі судимий. Його дії в подальшому перекваліфікують на тероризм.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Ми думаємо, що так, (нападник, - ред.) був двічі судимий", - підтвердив Геращенко інформацію про судимості.

Він також додав, що дії зловмисника будуть кваліфіковані за статтею "тероризм".

Нагадаємо, раніше поліція відкрила кримінальну справу за фактом інциденту в Луцьку за статтею "захоплення заручників", але уточнила, що кваліфікація може ще змінитися.

Крім того, поліція отримала інформацію про те, що він перебував на психіатричному лікуванні, проте не уточнила, де саме.

На даний момент відомо, що чоловік з ранку утримує в заручниках близько 20 пасажирів автобуса Берестечко-Красилівка. Також надійшла інформація нібито про те, що в ще одному людному місці закладено бомбу. До Луцька в терміновому порядку вилетів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, на місці проводиться спецоперація поліції і СБУ.

