Захватившего банк в Киеве гражданина Узбекистана отправили на принудительное лечение

Шевченковский районный суд Киева поддержал направление гражданина Узбекистана, который в августе 2020 захватил банк в центре Киева , на принудительное лечение. Экспертиза установила, что он нуждается в медицинской помощи.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева .

Сообщается, что 33-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов 3 августа 2020 угрожал взорвать отделение "Универсал банка" в бизнес-центре "Леонардо". По результатам предварительного расследования его действия квалифицировали как террористический акт.

"Однако, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию мужчина не мог осознавать свои действия и управлять ими. По заключению врачей, в настоящее время состояние мужчины не изменилось", - говорится в сообщение.

Учитывая это, прокуратура просила суд отправить его на принудительное лечение.