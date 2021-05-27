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Захватившего банк в Киеве гражданина Узбекистана отправили на принудительное лечение

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Киев, Четверг 27 мая 2021 13:50
Захватившего банк в Киеве гражданина Узбекистана отправили на принудительное лечение Фото: задержание захватчика банка (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Шевченковский районный суд Киева поддержал направление гражданина Узбекистана, который в августе 2020 захватил банк в центре Киева, на принудительное лечение. Экспертиза установила, что он нуждается в медицинской помощи.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Сообщается, что 33-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов 3 августа 2020 угрожал взорвать отделение "Универсал банка" в бизнес-центре "Леонардо". По результатам предварительного расследования его действия квалифицировали как террористический акт.

"Однако, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию мужчина не мог осознавать свои действия и управлять ими. По заключению врачей, в настоящее время состояние мужчины не изменилось", - говорится в сообщение.

Учитывая это, прокуратура просила суд отправить его на принудительное лечение.

Напомним, операцию по задержанию Каримова провела СБУ, у него в заложниках был один человек. Каримов требовал прислать к нему журналистов, у него при себе была спортивная сумка, от которой к ноге был проведен провод.

После задержания его уже направляли в психбольницу.

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