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Захват банка в Киеве: "террориста" отправили в психбольницу

Киев, Пятница 04 декабря 2020 19:52
Захват банка в Киеве: "террориста" отправили в психбольницу
Фото: задержание злоумышленника (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Печерский районный суд Киева решил изменить меру пресечения гражданину Узбекистана, который 3 августа угрожал взорвать "Универсал банк" в бизнес-центре "Леонардо". Мужчину отправили в психбольницу со строгим наблюдением.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец на странице в Facebook.

Об изменении меры пресечения ходатайствовала столичная прокуратура из-за выводов судебно-психиатрической экспертизы, которая указала на необходимость принудительного лечения.

"Эксперты установили, что в настоящее время по своему психическому состоянию подозреваемый не может осознавать свои действия и руководить ими", - рассказала Максимец.

Напомним, 3 июля произошел захват отделения "Универсал банка" в столичном бизнес-центре "Леонардо". 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов угрожал взорвать бомбу. Операция по задержанию нападавшего длилась 3 часа.

Позже оказалось, что Каримов находился на учете в психоневрологической больнице. Ему поставили диагноз в 10-летнем возрасте.

Как писало РБК-Украина, нападение на банк в Киеве признали террористическим актом. Каримова арестовали на 2 месяца без права внесения залога.

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