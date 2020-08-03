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Захват банка в Киеве: СБУ возглавила руководство спецоперацией

Киев, Понедельник 03 августа 2020 14:52
Захват банка в Киеве: СБУ возглавила руководство спецоперацией
Фото: мужчина, захвативший банка в Киеве (facebook.com anton gerashchenko7)
Автор: Роман Калиниченко

От рюкзака к ноге мужчины прикреплен провод

На месте захвата банка в Киеве ввели в действие план специальной операции "Бумеранг". Руководство операцией взяла на себя Служба безопасности Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

Там рассказали, что на месте происшествия создан оперативный штаб СБУ и полиции. Ситуация находится под контролем.

"В настоящее время принимаются меры по установлению контакта со злоумышленником. Преступник требует присутствия журналистов. По предварительным данным, при себе имеет большую спортивную сумку и портфель, от сумки к ноге прикреплен провод", - сообщили в СБУ.

В ведомстве также напомнили, что в заложниках у мужчины находится один человек, всех остальных эвакуировали.

Напомним, сегодня около 12:00 в центре Киева в бизнес-центре "Леонардо" неизвестный мужчина захватил отделение "Универсал Банка", угрожая взорвать бомбу, которая находится у него в портфеле.

РБК-Украина следит за ситуацией с захватом заложников в центре Киева.

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