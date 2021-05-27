Громадянина Узбекистану, який захопив банк у Києві, відправили на примусове лікування
Шевченківський районний суд Києва підтримав направлення громадянина Узбекистану, який у серпні 2020 захопив банк у центрі Києва, на примусове лікування. Експертиза встановила, що він потребує медичної допомоги.
Про це йдеться в повідомленні прокуратури Києва.
Повідомляється, що 33-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов 3 серпня 2020 погрожував підірвати відділення "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо". За результатами попереднього розслідування його дії кваліфікували як терористичний акт.
"Однак, згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, на момент вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом чоловік не міг усвідомлювати свої дії і керувати ними. За висновком лікарів, в даний час стан чоловіка не змінився", - йдеться в повідомлення.
Враховуючи це, прокуратура просила суд відправити його на примусове лікування.
Нагадавши, операцію із затримання Карімова провела СБУ, у нього в заручниках була одна людина. Карімов вимагав надіслати до нього журналістів, у нього при собі була спортивна сумка, від якої до ноги був проведений провід.
Після затримання його вже направляли в психлікарню.