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Нападник в Луцьку заявив про ще одну закладену в людному місці вибухівку

Луцьк, Вівторок 21 липня 2020 12:14
Нападник в Луцьку заявив про ще одну закладену в людному місці вибухівку
Фото: місце захоплення автобусу (volynua.com)
Автор: Анастасия Рокитна

У нападника є гранати і міна

У Луцьку, де чоловік узяв в заручники пасажирів автобуса, може бути схована ще одна вибухівка в людному місці. У чоловіка багато зброї.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту карного розшуку на своєму Telegram-каналі.

У нападника є гранати і міна.

"Свої вимоги він опублікує в соцмережах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наразі відомо, що невідомий чоловік захопив у Луцьку автобус. Наразі в автобусі 10 людей. Чутно постріли.

У поліції повідомили, що був захоплений невідомим рейсовий автобус по маршруту Берестечко-Красилівка.

Крім того, в МВС розповіли подробиці про можливого нападника в Луцьку.

Відзначимо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів до Луцька у зв'язку з захопленням автобуса із заручниками.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на захоплення заручників і заявив, що силовики роблять все, щоб врегулювати ситуацію без жертв.

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