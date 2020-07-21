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В МВД рассказали подробности о возможном захватчике автобуса в Луцке

Луцк, Вторник 21 июля 2020 11:43
В МВД рассказали подробности о возможном захватчике автобуса в Луцке
Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Нападавший представился именем Максим Плохой

Мужчина, который захватил автобус с заложниками в Луцке, представился именем Максим Плохой. На данный момент с ним ведут переговоры.

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам Геращенко, правоохранители сосредоточены на диалоге с нападавшим.

"Лицо, захватившее заложников, позвонило в 09:25 в полицию, представилось именем Максим Плохой", - отметил он.

Он также добавил, что в интернете есть книга "Философия Преступника" авторства Максима Плохого. В ней описывается пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что захвативший заложников является бывшим участникам АТО. Однако в комментарии РБК-Украина в правоохранительных органах данную информацию не подтверждают.

Напомним, сегодня в Луцке неизвестный захватил пассажирский автобус с заложниками; на месте инцидента были слышны выстрелы, а также известно, что нападавший вооружен и имеет при себе взрывчатку.

РБК-Украина в местном областном управлении полиции сообщили, что в автобусе находятся около 20 заложников. На данный момент также проверяется размещенное в интернете якобы видеообращение нападавшего.

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