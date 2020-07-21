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В Луцке проходит спецоперация из-за захвата автобуса

Луцк, Вторник 21 июля 2020 11:48
В Луцке проходит спецоперация из-за захвата автобуса
Фото: спецоперация в Луцке (konkurent.ua)
Автор: Марианна Присяжнюк

По предварительной информации в автобусе находится около 10 заложников

Из автобуса с заложниками, на которых в Луцке неизвестный совершил нападение, слышны выстрелы, личность злоумышленника устанавливается. Нападающий периодически стреляет из оружия.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь СБУ в Волынской области Иванна Полищук.

Сейчас устанавливают личность нападавшего.

"Те детали, которые могу озвучить на данный момент - да, действительно аккаунт (в социальных сетях, - ред.), где выдвинуты общие неконкретные требования, но именно эта ли особа, которая захватила автобус, мы пока утверждать не можем", - сказала Полищук.

Как уточнили в полиции, был захвачен неизвестным рейсовый автобус по маршруту Берестечко-Красиловка.

"По предварительной информации, там находится около 10 заложников, данных о пострадавших нет. Четких требований на данный момент злоумышленник не выдвигает", - сказала Полищук.

Она добавила, что в Луцке сейчас проходит масштабная спецоперация по обезвреживанию ситуации.

На место происшествия прибыли глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко и и. о. городского главы Григорий Пустовит.

Напомним, в МВД рассказали подробности о возможном захватчике автобуса в Луцке.

Отметим, Владимир Зеленский отреагировал на захват заложников в автобусе в Луцке.

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