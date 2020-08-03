Нападник на банк у Києві перебував на обліку в психлікарні

Фото: загарбник (facebook.com/anton.gerashchenko7)

В Україні він вів спокійний спосіб життя

Терорист Сухроб Керімов, який захопив відділення банку в центрі Києва, перебував на обліку в психоневрологічній лікарні. Йому поставили діагноз в 10-річному віці.

Про це в Facebook повідомив заступник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

"За інформацією з батьківщини терориста - Узбекистану, Сухроб Карімов з 1998 року перебував на обліку в психоневрологічному обліку з діагнозом" Олігофренія ". Цей діагноз був йому поставлений, коли йому було всього лише 10 років", - зазначив заступник голови МВС.

За його словами, в Україні Керімов вів до сьогоднішнього дня спокійний спосіб життя, до кримінальної відповідальності не притягувався.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва в бізнес-центрі "Леонардо" чоловік захопив відділення банку, погрожуючи привести в дію бомбу, яка знаходиться в його портфелі.

Зазначимо, нападник відпустив всіх співробітників банку, однак керівник відділення залишилася за власною ініціативою.

Пізніше з'явилася інформація про особу нападника і його фото - це чоловік 1988 року народження Сухроб Карімов.

В результаті силовики взяли штурмом відділення банку і затримали зловмисника: ніхто не постраждав.