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Захватчик банка в Киеве грозит, что бомба взорвется даже в случае его ликвидации

Киев, Понедельник 03 августа 2020 14:40
Захватчик банка в Киеве грозит, что бомба взорвется даже в случае его ликвидации
Фото: место захвата банка в Киеве (sud.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Полиции достоверно неизвестно, есть ли у злоумышленника взрывчатка

Захватчик отделения банка в центре Киева грозит, что бомба, которая якобы находится в его портфеле, взорвется в случае его ликвидации. По его словам, у него большой заряд бомбы.

Об этом в Facebook заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, сейчас правоохранители пытаются выяснить, действительно ли у злоумышленника есть взрывчатка или нет.

"Террорист заявляет, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют, поскольку за ногу прицеплен трос, который привязанный к детонатору", - написал Геращенко.

Напомним, сегодня около 12:00 в центре Киева в бизнес-центре "Леонардо" мужчина захватил отделение банка, угрожая привести в действие бомбу, которая находится в его портфеле.

Как сообщал ранее Геращенко, захватчик отпустил всех сотрудников банка, однако руководитель отделения осталась по собственной инициативе.

Позже появилась информация о личности захватчика и его фото - это гражданин Узбекистана 1988 года рождения Сухроб Каримов.

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