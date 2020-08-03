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Захоплювач банку в Києві загрожує, що бомба вибухне навіть в разі його ліквідації

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 14:40
Захоплювач банку в Києві загрожує, що бомба вибухне навіть в разі його ліквідації
Автор: Игорь Литвиненко

Поліції достовірно невідомо, чи є у зловмисника вибухівка

Захоплювач відділення банку в центрі Києва загрожує, що бомба, яка нібито знаходиться в його портфелі, вибухне в разі його ліквідації. За його словами, у нього великий заряд бомби.

Про це в Facebook заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, зараз правоохоронці намагаються з'ясувати, чи дійсно у зловмисника є вибухівка чи ні.

"Терорист декларує, що в його рюкзаку є великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють, оскілки за його ногу причеплено трос, який прив’язаний до детонатору", - написав Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні близько 12:00 в центрі Києва в бізнес-центрі "Леонардо" чоловік захопив відділення банку, погрожуючи привести в дію бомбу, яка знаходиться в його портфелі.

Як повідомляв раніше Геращенко, захоплювач відпустив всіх співробітників банку, однак керівник відділення залишилася за власною ініціативою.

Пізніше з'явилася інформація про особу захоплювача і його фото - це громадянин Узбекистану 1988 року народження Сухроб Карімов.

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