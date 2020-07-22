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Захват заложников в Луцке: СБУ проводит следственный эксперимент

Луцк, Среда 22 июля 2020 12:41
Захват заложников в Луцке: СБУ проводит следственный эксперимент
Фото: захват заложников в Луцке, 21 июля 2020 (konkurent.ua)
Автор: РБК-Украина

У задержанного террориста изъяли оружие и боеприпасы

В рамках дела о захвате заложников в Луцке Служба безопасности Украины проводит следственный эксперимент. У задержанного изъяли арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом на брифинге сообщил начальник управления СБУ в Волынской области Павел Данюков.

По его словам, у задержанного Максима Кривоша были изъяты предметы, похожие на оружие - автомат Калашникова, пистолет, несколько гранат.

"Сейчас проводится следственный эксперимент", - отметил Данюков.

Как уточнил начальник полиции Волынской области Юрий Крошко, выброшенная из автобуса граната РГД-5, которая не взорвалась, была предупреждением со стороны террориста. Кроме того, у него была граната Ф-1.

Напомним, 21 июля террорист Максим Кривош захватил автобус с заложниками в Луцке; он также угрожал применить оружие в случае штурма и выдвинул ряд требований, в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После разговора с президентом он отпустил заложников и сдался правоохранителям; люди были освобождены спустя 12 часов после захват, пострадавших не было.

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