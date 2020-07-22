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Захоплення заручників у Луцьку: СБУ проводить слідчий експеримент

Луцьк, Середа 22 липня 2020 12:41
Захоплення заручників у Луцьку: СБУ проводить слідчий експеримент
Фото: захоплення заручників в Луцьку, 21 липня 2020 (konkurent.ua)
Автор: РБК-Україна

У затриманого терориста вилучили зброю та боєприпаси

В рамках справи про захоплення заручників у Луцьку Служба безпеки України проводить слідчий експеримент. У затриманого вилучили арсенал зброї та боєприпасів.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління СБУ у Волинській області Павло Данюков.

За його словами, у затриманого Максима Кривоша були вилучені предмети, схожі на зброю - автомат Калашникова, пістолет, кілька гранат.

"Зараз проводиться слідчий експеримент", - зазначив Данюков.

Як уточнив начальник поліції Волинській області Юрій Крошко, викинута з автобуса граната РГД-5, яка не вибухнула, була попередженням з боку терориста. Крім того, у нього була граната Ф-1.

Нагадаємо, 21 липня терорист Максим Кривош захопив автобус із заручниками в Луцьку; він також погрожував застосувати зброю у разі штурму і висунув ряд вимог, у тому числі президенту України Володимиру Зеленському.

Після розмови з президентом він відпустив заручників і здався правоохоронцям; люди були звільнені через 12 годин після захоплення, постраждалих не було.

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