Захват заложников в Харькове не подтвердилcя, - полиция

В полиции просят внимательно относиться к информации, которую распространяют люди
Начальник Киевского отдела полиции Сергей Пономарев заявил, что информация о захвате заложников в Харькове не соответствует действительности. В полиции просят внимательно относиться к информации, которую распространяют люди.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Полиция Харькова проверила сообщения о захвате заложников. На место выехали руководство Киевского райотдела полиции, следственно-оперативная группа.
Напомним, только вчера в Луцке был захвачен автобус с пассажирами террористом Максимом Кривошем.
Отметим, президент Украины рассказал подробности своего разговора с Максимом Кривошем, который держал 13 заложников в автобусе в центре Луцка.
Как сообщалось, террорист требовал от украинских топ-чиновников публично объявить себя "террористами в законе".
Позже одно из требований Кривоша выполнил президент Владимир Зеленский, который записал и опубликовал у себя в Facebook соответствующее видео, но удалил его сразу после штурма автобуса.