Захват заложника в Полтаве: открыто дело по трем статьям

По факту захвата заложника в Полтаве открыли уголовное дело по трем статьям. Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина.

"По данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по трем статьям. Это посягательство на жизнь и здоровье работника правоохранительного органа, захват работника правоохранительного органа как заложника, а также незаконное обращение с боеприпасами", - сообщила Ларина.

Отметим, санкции этих статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Напомним, нападавший Роман Скрипник уже отпустил полицейского Виталия Шияна, оставил автомобиль и скрывается от правоохранителей в лесу.

Скрипника пытались сегодня утром задержать возле административного суда Полтавы по подозрению в угоне авто.

Он достал гранату и схватил сотрудника полиции, но в ходе переговоров обменял удерживаемого полицейского на начальника Управления уголовного розыска Полтавской области, полковника полиции Виталия Шияна.

В целях безопасности нападавшему дали покинуть Полтаву на машине с заложником.