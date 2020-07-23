Захоплення поліцейського в Полтаві: правоохоронці готові до силового рішення

Голова Полтавської ОДА вважає, що спецоперація перебуває на завершальному етапі
Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов заявив, що виконати вимоги нападника, який взяв у заручники полковника поліції, неможливо. Втім, правоохоронці готові до силового сценарію розв'язання ситуації.
Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
Разом з тим, він запевнив, що чоловіку не дозволять потрапити у населені пункти. Саме тому його супроводжують поліцейські автомобілі.
Синєгубов вважає, що спецоперація перебуває на завершальному етапі.
"Я вважаю, що порівнювати цю ситуацію з луцькою не треба. Бо тут була спецоперація по затриманню злочинця. У нього виявилась граната і тому ми маємо ось таку історію", - сказав він.
Нагадаємо, поліція встановила особу полтавського нападника і назвала його вимоги. Він хоче, щоб його знову не судили і ув'язнювали.
Як відомо, біля будівлі полтавського суду поліцейські намагалися затримати чоловіка, підозрюваного в незаконному заволодінні автомобілем, під час затримання він дістав гранату, яку погрожував підірвати, і взяв в заручники поліцейського.
Була інформація, що після того, як йому на вимогу надали автомобіль, він із заручником попрямував в сторону Києва.