Захват Кабмина: прокуратуру просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана

Мужчина, который сегодня с гранатой захватил здание Кабмина, оказался ветераном войны на Донбассе. Министерство ветеранов уже обратилось в Офис генерального прокурора с просьбой учесть его психоэмоциональное состояние.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.
Представители Минветеранов и Консультативного совета при президенте по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины уже поговорили с задержанным.
"Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и глава Консультативного совета при президенте по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины направили обращения в Офис генпрокурора с просьбой учесть психоэмоциональное состояние ветерана российско-украинской войны Владимира во время совершения действий в здании КМУ", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве сегодня мужчина пришел с гранатой в Кабмин и угрожал ее взорвать. МВД показало видео, как задерживали мужчину.
Как заявляли в полиции, за содеянное ветерану АТО грозит до 15 лет за решеткой.
На инцидент отреагировали у Минветеранов и направили своих представителей в полицию к задержанному.