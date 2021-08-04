Захоплення Кабміну: прокуратуру просять врахувати психоемоційний стан ветерана

Чоловік, який сьогодні з гранатою захопив будівлю Кабміну, виявився ветераном війни на Донбасі. Міністерство ветеранів вже звернулося до Офісу генерального прокурора з проханням врахувати його психоемоційний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінветеранів.

Представники Мінветеранів та Консультативної ради при президентові з питань забезпечення прав і свобод захисників України вже поговорили з затриманим. "Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна та голова Консультативної ради при президентові з питань забезпечення прав і свобод захисників України направили звернення до Офісу генпрокурора з проханням врахувати психоемоційний стан ветерана російсько-української війни пана Володимира під час вчинення дій у будівлі КМУ", - йдеться у повідомленні.