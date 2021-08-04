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Минветеранов отреагировало на захват Кабмина: представители уже с задержанным в полиции

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Киев, Среда 04 августа 2021 17:42
Минветеранов отреагировало на захват Кабмина: представители уже с задержанным в полиции Фото: Минветеранов отреагировало на инцидент с захватом Кабинета министров (фото t.me/UA_National_Police)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство ветеранов отреагировало на сегодняшний инцидент, когда мужчина угрожал взорвать Кабинет министров. Сейчас представители органа уже находятся в управлении полиции, где находится задержанный мужчина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства ветеранов.

"Информация о нем сразу же попала в новости различных СМИ. В частности, инцидент освещался и российскими ресурсами, которые в своей привычной манере в очередной раз пытались сформировать негативный образ защитников Украины", - отмечает пресс-служба.

Министерство призывает представителей СМИ не спешить с выводами и комментариями относительно инцидента.

Также известно, что представители Минветеранов и Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц уже прибыли в отдел полиции, где сейчас находится задержанный мужчина.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало все подробности сегодняшнего инцидента с гранатой в Кабинете министров.

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Кабинет Министров Украины Взрыв Задержание Захват заложников
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