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Захват гуманитарного конвоя в Волчанске: все водители вернулись в Харьков

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Харьков, Понедельник 21 марта 2022 11:58
Захват гуманитарного конвоя в Волчанске: все водители вернулись в Харьков Фото: россияне вчера захватили гуманитарный конвой в Волчанске (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В Харьков вернулись все водители гуманитарного конвоя, который был захвачен российскими оккупантами. Захват произошел при доставке помощи в Волчанск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замглавы Харьковской ОГА Романа Семенухи.

"Сегодня у меня и моих побратимов счастливое утро. Задержанные вчера оккупантами водители гуманитарного конвоя на Волчанск наши собратья вернулись. Живые и мотивированные бороться за Украину дальше", - отметил он.

Напомним, накануне вице-премьер Ирина Верещук заявляла, что по данным разведки планировался захват гуманитарного конвоя, который шел из Харькова в Малую Рогань.

Однако была захвачена колонна на Волчанск, в составе которой были автобусы, фуры с гуманитарным грузом и машины скорой помощи.

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