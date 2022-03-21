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Захоплення гуманітарного конвою у Вовчанську: всі водії повернулися до Харкова

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Харків, Понеділок 21 березня 2022 11:58
Захоплення гуманітарного конвою у Вовчанську: всі водії повернулися до Харкова Фото: росіяни вчора захопили гуманітарний конвой у Вовчанську (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

До Харкова повернулися всі водії гуманітарного конвою, який був захоплений російськими окупантами. Захоплення сталося при доставці допомоги до Вовчанська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступник голови Харківської ОДА Романа Семенухи.

"Сьогодні у мене і моїх побратимів щасливий ранок. Затримані вчора окупантами водії гуманітарного конвою на Вовчанськ наші побратими повернулися. Живі і мотивовані боротися за Україну далі", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні віце-прем'єр Ірина Верещук заявляла, що за даними розвідки планувався захоплення гуманітарного конвою, який йшов з Харкова до Малої Рогані.

Однак було захоплено колону на Вовчанськ, у складі якої були автобуси, фури з гуманітарним вантажем та машини швидкої допомоги.

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