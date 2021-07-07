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Захват банка в Киеве: защита обвиняемого не согласна с квалификацией дела

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В августе в прошлом году в Киеве гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил помещение банка и угрожал взрывом. Адвокат гражданина Узбекистана Игорь Ляшенко не понимает, почему его клиента правоохранители обвинили в подготовке теракта.

Об этом адвокат сообщил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине".

По его словам, Каримов не имел планов устроить теракт, а просто сообщил заведомо ложную информацию о минировании банка.

"Однозначно, такая квалификация неверная! Почему? Потому что там не было никакого покушения на совершение террористического акта", - заявил он.

Это необходимо было квалифицировать как "заведомо неправдивое сообщение о минировании объекта", объяснил адвокат.

Напомним, захватившего банк в Киеве гражданина Узбекистана отправили на принудительное лечение.

Отметим, операцию по задержанию Каримова провела СБУ, у него в заложниках был один человек. Каримов требовал прислать к нему журналистов, у него при себе была спортивная сумка, от которой к ноге был проведен провод.

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