Захват банка в Киеве: защита обвиняемого не согласна с квалификацией дела

В августе в прошлом году в Киеве гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил помещение банка и угрожал взрывом. Адвокат гражданина Узбекистана Игорь Ляшенко не понимает, почему его клиента правоохранители обвинили в подготовке теракта.
Об этом адвокат сообщил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине".
По его словам, Каримов не имел планов устроить теракт, а просто сообщил заведомо ложную информацию о минировании банка.
"Однозначно, такая квалификация неверная! Почему? Потому что там не было никакого покушения на совершение террористического акта", - заявил он.
Это необходимо было квалифицировать как "заведомо неправдивое сообщение о минировании объекта", объяснил адвокат.
Напомним, захватившего банк в Киеве гражданина Узбекистана отправили на принудительное лечение.
Отметим, операцию по задержанию Каримова провела СБУ, у него в заложниках был один человек. Каримов требовал прислать к нему журналистов, у него при себе была спортивная сумка, от которой к ноге был проведен провод.