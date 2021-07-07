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Захоплення банку в Києві: захист обвинуваченого не згоден з кваліфікацією справи

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

У серпні минулого року в Києві громадянин Узбекистану Сухроб Карімов захопив приміщення банку і погрожував вибухом. Адвокат громадянина Узбекистану Ігор Ляшенко не розуміє, чому його клієнта правоохоронці звинуватили в підготовці теракту.

Про це адвокат повідомив у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні".

За його словами, Карімов не мав планів влаштувати теракт, а просто повідомив завідомо неправдиву інформацію про мінування банку.

"Однозначно, така кваліфікація невірна! Чому? Тому що там не було ніякого замаху на вчинення терористичного акту", - заявив він.

Це необхідно було кваліфікувати як "завідомо неправдиве повідомлення про мінування об'єкта", пояснив адвокат.

Нагадаємо, громадянина Узбекистану, який захопив банк у Києві, відправили на примусове лікування.

Зазначимо, операцію із затримання Карімова провела СБУ, у нього в заручниках була одна людина. Карімов вимагав надіслати до нього журналістів, у нього при собі була спортивна сумка, від якої до ноги був проведений провід.

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