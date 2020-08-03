Захват банка в Киеве: в МВД не знают, есть ли оружие у террориста

Правоохранители не знают есть ли оружие у мужчины, который сегодня в центре Киева захватил отделение банка. На данный момент с захватчиком проводятся переговоры.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, захватчик требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации.

"Полиция оцепила место операции. Сейчас с преступником ведутся переговоры. Мы требуем, чтобы он сдался. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал интервью. Ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке. Однако на сегодняшний момент мы еще не знаем есть ли у него настоящая бомба, настоящее оружие, в отличие от Луцке, где оно точно было", - сказал Геращенко.

Геращенко добавил, что по предварительной информации, мужчина никого не задерживал и отпустил всех сотрудников банка. При этом в помещении по собственной информации остался руководитель отделения.

Напомним, сегодня около 12 дня неизвестный мужчина захватил отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо", при это он угрожает взорвать бомбу, которая якобы находится у него в портфеле.