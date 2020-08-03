Захоплення банку в Києві: у МВС не знають чи є зброя у терориста

Правоохоронці не знають чи зброю у чоловіка, який сьогодні у центрі Києва захопив відділення банку. На даний момент з загарбником проводяться переговори.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, загарбник вимагає, щоб до неї допустили засоби масової інформації.

"Поліція оточила місце операції. Зараз ведуться переговори зі злочинцем. Ми вимагаємо, щоб він здався. Він вимагає, щоб до нього допустили засоби масової інформації, щоб він дав інтерв'ю. Ситуація розгортається за сценарієм, як це було в Луцьку. Однак на сьогоднішній момент ми ще не знаємо, чи є у нього справжня бомба, справжню зброю, на відміну від Луцьку, де воно точно було", - сказав Геращенко.

Геращенко додав, що за попередньою інформацією, чоловік нікого не затримував і відпустив всіх співробітників банку. При цьому в приміщенні за власною інформацією залишився керівник відділення.

Нагадаємо, сьогодні близько 12 дня невідомий чоловік захопив відділення "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо", при це він погрожує підірвати бомбу, яка нібито знаходиться у нього в портфелі.