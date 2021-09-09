Захват банка в Грузии: злоумышленник освободил часть заложников
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В грузинской городе Кварели (регион Кахети) мужчина, напавший на банк, освободил часть заложников. По предварительной информации, еще два человека находятся в заложниках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Imedi News.
"Человек, ворвавшийся в Кварельское отделение Банка Грузии, освободил нескольких заложников, по предварительной информации, еще двое остаются в здании" - заявил губернатор Кахетии Ираклий Шиолашвили.
По его словам, на месте мобилизованы подразделения криминальной и патрульной полиции. Они еще не установили связь со злоумышленником.
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