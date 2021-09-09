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Захват банка в Грузии: злоумышленник освободил часть заложников

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Кварели, Четверг 09 сентября 2021 16:45
Захват банка в Грузии: злоумышленник освободил часть заложников Фото: (facebook.com/NEWSGEORGIA)
Автор: Валерия Полищук

В грузинской городе Кварели (регион Кахети) мужчина, напавший на банк, освободил часть заложников. По предварительной информации, еще два человека находятся в заложниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Imedi News.

"Человек, ворвавшийся в Кварельское отделение Банка Грузии, освободил нескольких заложников, по предварительной информации, еще двое остаются в здании" - заявил губернатор Кахетии Ираклий Шиолашвили.

По его словам, на месте мобилизованы подразделения криминальной и патрульной полиции. Они еще не установили связь со злоумышленником.

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Posted by პირველი არხი on Thursday, September 9, 2021

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