В Грузии вооруженный мужчина ворвался в банк, полиция окружила здание
В грузинской городе Кварели (регион Кахети) вооруженный мужчина ворвался в отделение "Банка Грузии". Правоохранители оцепили территорию вокруг места инцидента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Грузии.
"Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции немедленно оцепили территорию вокруг места происшествия. В настоящее время мобилизованные на месте сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые и неотложные меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия", - говорится в сообщении.
По данным грузинского телеканала Imedi News, злоумышленник вооружен и имеет гранату. Также известно, что мужчина требует полмиллиона лари (около 161 тысячи долларов).
По данным СМИ, преступник захватил заложников. В филиале банка находятся до 15 сотрудников и посетителей.
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