Захоплення банку в Грузії: зловмисник звільнив частину заручників

У грузинському місті Кварелі (Регіон Кахеті) чоловік, який напав на банк, звільнив частину заручників. За попередньою інформацією, ще дві людини перебувають у заручниках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Imedi News .

"Людина, що увірвалася в Кварельське відділення Банку Грузії, звільнила кількох заручників, за попередньою інформацією, ще двоє залишаються в будівлі" - заявив губернатор Кахетії Іраклій Шіолашвілі.

За його словами, на місці мобілізовані підрозділи кримінальної та патрульної поліції. Вони ще не встановили зв'язок зі зловмисником.