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Захоплення банку в Грузії: зловмисник звільнив частину заручників

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Кварелі, Четвер 09 вересня 2021 16:45
Захоплення банку в Грузії: зловмисник звільнив частину заручників Фото: (facebook.com/NEWSGEORGIA)
Автор: Валерія Поліщук

У грузинському місті Кварелі (Регіон Кахеті) чоловік, який напав на банк, звільнив частину заручників. За попередньою інформацією, ще дві людини перебувають у заручниках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Imedi News.

"Людина, що увірвалася в Кварельське відділення Банку Грузії, звільнила кількох заручників, за попередньою інформацією, ще двоє залишаються в будівлі" - заявив губернатор Кахетії Іраклій Шіолашвілі.

За його словами, на місці мобілізовані підрозділи кримінальної та патрульної поліції. Вони ще не встановили зв'язок зі зловмисником.

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Posted by პირველი არხი on Thursday, September 9, 2021

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