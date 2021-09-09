Захоплення банку в Грузії: зловмисник звільнив частину заручників
Фото: (facebook.com/NEWSGEORGIA)
У грузинському місті Кварелі (Регіон Кахеті) чоловік, який напав на банк, звільнив частину заручників. За попередньою інформацією, ще дві людини перебувають у заручниках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Imedi News.
"Людина, що увірвалася в Кварельське відділення Банку Грузії, звільнила кількох заручників, за попередньою інформацією, ще двоє залишаються в будівлі" - заявив губернатор Кахетії Іраклій Шіолашвілі.
За його словами, на місці мобілізовані підрозділи кримінальної та патрульної поліції. Вони ще не встановили зв'язок зі зловмисником.
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