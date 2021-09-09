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Захват банка в Грузии: все заложники свободны, нападавший еще в здании

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Грузия, Четверг 09 сентября 2021 17:15
Захват банка в Грузии: все заложники свободны, нападавший еще в здании Фото: все заложники из захваченного банка Гразии были освобождены (t.me/sputniklive)
Автор: Сергей Пышкин

Нападавший освободил всех заложников из захваченного банка в Кварели. Полиция полностью оцепила территорию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Imedinews.

Известно, что в отделении банка сейчас находится только один вооруженный нападавший. Все заложники были освобождены и правоохранители отвели их в безопасное место.

По предварительной информации, злоумышленник требовал полмиллиона лавров (4 281 814 гривен).

Правоохранители оцепили территорию и принимают все необходимые меры.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в Грузии вооруженный мужчина ворвался в банк.

Через некоторое время нападавший освободил часть заложников.

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