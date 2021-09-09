Захоплення банку в Грузії: усі заручники вільні, нападник ще в будівлі
Фото: усіх заручників з захопленого банку Гразії було звільнено (t.me/sputniklive)
Нападник звільнив усіх заручників з захопленого банку у Кварелі. Поліція повністю оточила територію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Imedinews.
Відомо, що у відділенні банку наразі перебуває лише один озброєний нападник. Всіх заручників було звільнено й правоохоронці відвели їх до безпечного місця.
За попередньою інформацією, зловмисник вимагав півмільйона ларів (4 281 814 гривень).
Правоохоронці оточили територію та вживають усі необхідні заходи.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомяло про те, що у Грузії озброєний чоловік увірвався в банк.
Через деякий час нападник звільнив частину заручників.