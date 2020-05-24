Захваченных пиратами украинцев освободили из плена у берегов Африки

Захваченные в Гвинейском заливе пиратами 7 граждан Украины были освобождены из плена. Украинцев, членов экипажа судна MSC TALIA F, захватили в плен 22 марта.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

По словам Кулебы, украинцы были освобождении совместными усилиями украинских дипломатов и компании-судовладельца.

"Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Бенина пираты напали на судно Tommi Ritscher и захватили в плен экипаж, среди которых гражданин Украины.

РБК-Украина писало, что Украина и Ливия обсудили вопрос освобождения из ливийских тюрем 18 украинских моряков.

Кроме того, 20 февраля у берегов Нигерии пираты захватили судно "Alpine Penelope" с украинцем на борту.