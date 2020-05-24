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Захоплених піратами українців звільнили з полону біля берегів Африки

Новини » Суспільство     24.05.2020 - 16:38
Захоплених піратами українців звільнили з полону біля берегів Африки
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Звільнені українці скоро повернуться додому

Захоплених у Гвінейській затоці піратами 7 громадян України було звільнено з полону. Українців, членів екіпажу судна MSC TALIA F, захопили в полон 22 березня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

За словами Кулеби, українці були звільненні спільними зусиллями українських дипломатів та компанії-судовласника.

"Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому", - написав він.

Захоплених піратами українців звільнили з полону біля берегів Африки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля берегів Беніну пірати напали на судно Tommi Ritscher та захопили в полон екіпаж, серед яких громадянин України.

Також РБК-Україна писало, що Україна та Лівія обговорили питання звільнення з лівійських в'язниць 18 українських моряків.

Крім того, 20 лютого поблизу берегів Нігерії пірати захопили судно "Alpine Penelope" з українцем на борту.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України МЗСпленныеукраинцыосвобождениепираты
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