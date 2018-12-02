Весь мир требует от РФ освободить украинских моряков и вернуть корабли, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Россия грубо нарушила международное право, подчеркнул президент

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что весь мир требует от РФ освободить взятых в плен 25 ноября украинских военных моряков и захваченные суда Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

"Безотлагательное требование всего мира - немедленно освободите украинских моряков и корабли", - заявил глава государства.

В интервью France 24 Порошенко отметил, что Россия "грубо нарушила международное право не только атакой на украинских военных, не только закрытием Керченского пролива, пытаясь заблокировать все Азовское море, что де-факто является попыткой оккупации Азова".

По словам Порошенко, когда произошло нападение на украинские корабли в районе Керченского пролива, он немедленно поручил связаться с президентом России Владимиром Путиным.

"К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос на прямой телефонный разговор в любом формате - в двустороннем, в нормандском, с участием американских партнеров и т.д.", - рассказал Порошенко.

Напомним, также Порошенко заявил, что Украина готова к встрече в нормандском формате на уровне политических советников, на которой будет требовать от России вернуть плененных военных, суда Военно-морских сил ВСУ, а также открыть Керченский пролив для прохода судов в украинские порты.

Как известно, 21 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Командование ВМС сообщает, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом.