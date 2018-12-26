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"Суд" в Крыму оставил под арестом еще пятерых украинских моряков

Новости » Общество    26.12.2018 - 15:30
"Суд" в Крыму оставил под арестом еще пятерых украинских моряков
Фото: захваченные украинские корабли (fsb.ru)

Подконтрольный РФ суд отказал в апелляции всем 24 украинским военным

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в СИЗО еще пятерых незаконно задержанных Россией украинских военных моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Оккупированный РФ суд оставил под арестом капитана катера "Никополь" Богдана Небылицу, капитана буксира "Яны Капу" Олега Мельничука, капитана второго ранга с судна "Бердянск" Дениса Гриценко, матроса с буксира "Яны Капу" Олега Семидоцкого и матроса катера "Бердянск" Юрия Безьязычного.

Таким образом, "суд" в Крыму отказал в апелляции всем 24 украинским военным, захваченных 25 ноября у берегов аннексированного Крыма.​

Напомним, вчера подконтрольный РФ "Верховный суд" оккупированного Крыма отказал в удовлетворении апелляционных жалоб военному сотруднику СБУ Андрею Драчу, старшему матросу катера "Никополь" Вячеславу Зинченко и военному механику буксира "Яны Капу" Сергею Чулибе.

Также подконтрольный РФ "Верховный суд" оккупированного Крыма во вторник отказал в апелляционных жалобах морякам Андрею Шевченко и капитану третьего ранга Владимиру Лисовому.

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