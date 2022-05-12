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Захваченные населенные пункты Луганской области оккупанты уничтожили полностью, - Гайдай

Фото: глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Наталия Гурковская

Ситуация в Луганской области значительно ухудшилась. Мощные бои продолжаются в Белогоровке, Камышевахе и на подступах к Северодонецку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Под контролем Украины сейчас Северодонецк (+села общины), Лисичанск (+ села/городка общины), Горское (+ села/городка общины), часть Рубежного. Рашисты тактику не меняют: разрушают города и только потом заходят на выжженные земли", - поведал он.

По словам Гайдая, оккупанты тактику не меняют: разрушают города и только потом заходят на выжженные земли.

"Белогоровка сейчас сдерживает российское нашествие, наши защитники уже дважды разрушили понтонные переправы, и исходя из действий россиян - в третий раз тоже будет", - добавил он.

В ОВА отмечают, что в оккупированной Попасной массово исчезают люди, орки охотятся за украинскими активистами.

"Единственная дорога, которая в настоящее время соединяет Луганщину с "большой землей" под обстрелами. Поездки слишком рискованные. В Луганской области нет электричества, воды, газа и мобильной связи. Захваченные населенные пункты уничтожены полностью", - резюмирует глава региона.

Как сообщалось, Белогоровка Луганской области стала новой "Чернобаевкой", так как украинские военные в очередной раз уничтожили понтонные переправы российских войск через Северский Донец и разбили много вражеской техники.

Отметим, российские военные называют бои под Чернобаевкой Херсонской области "адом". Свидетельством этого является переписка оккупанта, которую опубликовала Служба безопасности Украины.

Напомним, ранее украинские военные в очередной раз нанесли разрушительный удар по позициям российских оккупантов в Чернобаевке Херсонской области, что стало уже 17-м случаем успешной атаки по вражеским силам на территории местного аэродрома.

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Луганск