Захваченные населенные пункты Луганской области оккупанты уничтожили полностью, - Гайдай

"Под контролем Украины сейчас Северодонецк (+села общины), Лисичанск (+ села/городка общины), Горское (+ села/городка общины), часть Рубежного. Рашисты тактику не меняют: разрушают города и только потом заходят на выжженные земли", - поведал он.

По словам Гайдая, оккупанты тактику не меняют: разрушают города и только потом заходят на выжженные земли.

"Белогоровка сейчас сдерживает российское нашествие, наши защитники уже дважды разрушили понтонные переправы, и исходя из действий россиян - в третий раз тоже будет", - добавил он.

В ОВА отмечают, что в оккупированной Попасной массово исчезают люди, орки охотятся за украинскими активистами.

"Единственная дорога, которая в настоящее время соединяет Луганщину с "большой землей" под обстрелами. Поездки слишком рискованные. В Луганской области нет электричества, воды, газа и мобильной связи. Захваченные населенные пункты уничтожены полностью", - резюмирует глава региона.