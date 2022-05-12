Захоплені населені пункти Луганської області окупанти знищили повністю, - Гайдай

"Під контролем України зараз Сєвєродонецьк (+села громади), Лисичанськ (+ села/містечка громади), Гірське (+ села/містечка громади), частина Рубіжного. Рашисти тактику не змінюють: руйнують міста і тільки потім заходять на випалені землі", - розповів він.

За словами Гайдая, окупанти тактику не змінюють: руйнують міста і тільки потім заходять на випалені землі.

"Білогорівка зараз стримує російську навалу, наші захисники вже двічі зруйнували понтонні переправи, і виходячи з дій росіян - третій раз теж буде", - додав він.

В ОВА зазначають, що в окупованій Попасній масово зникають люди, орки полюють на українських активістів.

"Єдина дорога, яка нині з‘єднує Луганщину з "великою землею" під обстрілами. Поїздки надто ризиковані. На Луганщині немає електрики, води, газу та мобільного зв‘язку. Захоплені населені пункти знищені повністю", - резюмує очільник регіону.