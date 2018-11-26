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Захоплені кораблі ВМС України відправлені в Керч

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 03:11
Захоплені кораблі ВМС України відправлені в Керч
Фото: ситуація в Азовському морі (mil.gov.ua)

Окупаційна влада Криму порушила кримінальну справу проти кораблів ВМСУ

Співробітник прикордонного управління ФСБ в окупованому Криму Антон Лозовий заявив, що захоплені кораблі ВМСУ (Військово-морські сили України) військами РФ в Чорному морі будуть доставлені в окуповану Керч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Лозовий заявив, що два українських катери і буксир були атаковані військами РФ "за непокору їх вимогам і небезпечне маневрування". Окупаційна влада РФ в Криму порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 322 КК РФ (незаконне припинення кордону).

Нагадаємо, РНБО рекомендувала ввести воєнний стан в Україні. За словами глави держави Петра Порошенка, Верховна рада вже завтра збереться на засідання для прийняття рішення про введення воєнного стану, він також зазначив, що всі відповідні консультації зі спікером парламенту Андрієм Парубієм вже проведені.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 25 листопада, Російська Федерація атакувала українські кораблі в Азовському морі. В результаті дій РФ були захоплені три українські судна, поранено 6 українських моряків.

 

Росія атакувала українські ВМС: усі подробиці Те, що відбулося, це акт прямої агресії, - Бабін
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