В захваченном Бердянске прогремел взрыв: что известно

В центре Бердянска Запорожской области произошел взрыв. Он случился возле захваченного оккупантами городского отдела полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"В центре оккупированного Бердянска произошел взрыв возле захваченного россиянами здания городского отдела полиции", - говорится в сообщении.
Как сообщают в "СтратКоме", по состоянию на 6 августа в составе российских оккупационных войск 18 батальон-тактических групп восстановлению не подлежат.
В ведомстве добавляют, что на 15 июля не подлежащих восстановлению было 16 БТГр.
Ранее сообщалось, до этого сильные взрывы гремели в Бердянске в конце июня. Тогда оккупационные власти заявили, что на территории порта проходило контролируемое разминирование.
Также взрывы в Бердянске раздавались и в июле.
Напомним, Бердянск оккупирован вооруженными силами Российской Федерации с 28 февраля 2022 года.
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