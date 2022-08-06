В захваченном Бердянске прогремел взрыв: что известно

В центре Бердянска Запорожской области произошел взрыв. Он случился возле захваченного оккупантами городского отдела полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"В центре оккупированного Бердянска произошел взрыв возле захваченного россиянами здания городского отдела полиции", - говорится в сообщении. Как сообщают в "СтратКоме", по состоянию на 6 августа в составе российских оккупационных войск 18 батальон-тактических групп восстановлению не подлежат. В ведомстве добавляют, что на 15 июля не подлежащих восстановлению было 16 БТГр.