У захопленому Бердянську пролунав вибух: що відомо

У центрі Бердянська Запорізької області стався вибух. Він трапився біля захопленого окупантами міського відділу поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ .

У відомстві додають, що станом на 15 липня не підлягаючих відновленню було 16 БТГр.

Як повідомляють у "СтратКомі", станом на 6 серпня у складі російських окупаційних військ 18 батальйон-тактичних груп відновленню не підлягають.

"У центрі окупованого Бердянська стався вибух біля захопленої росіянами будівлі міського відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, до цього сильні вибухи гриміли в Бердянську наприкінці червня. Тоді окупаційна влада заявила, що на території порту проходило контрольоване розмінування.

Також вибухи в Бердянську лунали і в липні.

Нагадаємо, Бердянськ окуповано збройними силами Російської Федерації з 28 лютого 2022 року.

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