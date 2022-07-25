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В Бердянске прогремел взрыв на территории завода

Новина українською →
Бердянск, Понедельник 25 июля 2022 16:41
В Бердянске прогремел взрыв на территории завода Фото: в Бердянске снова раздаются взрывы (wikimedia.org Aleksey Priymachuk)
Автор: Артем Горовенко

В оккупированном Бердянске сегодня, 25 июля 2022 года, прогремел взрыв на территории завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщается, что взрыв произошел в районе территории завода "Южгидромаш". На данный момент подробностей нет, в сети появилось видео с места взрыва.

Отметим, этот завод выступает насосы промышленного назначения.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты размещают большое количество военной техники и боеприпасов прямо посреди жилых кварталов Бердянска. В частности, в микрорайонах Азмол и Колония.

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