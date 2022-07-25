В Бердянске прогремел взрыв на территории завода
Фото: в Бердянске снова раздаются взрывы (wikimedia.org Aleksey Priymachuk)
В оккупированном Бердянске сегодня, 25 июля 2022 года, прогремел взрыв на территории завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Сообщается, что взрыв произошел в районе территории завода "Южгидромаш". На данный момент подробностей нет, в сети появилось видео с места взрыва.
Отметим, этот завод выступает насосы промышленного назначения.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты размещают большое количество военной техники и боеприпасов прямо посреди жилых кварталов Бердянска. В частности, в микрорайонах Азмол и Колония.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.