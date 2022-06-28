В Бердянске прогремели взрывы, над портом поднялся столб дыма

Вечером 28 июня 2022 года в оккупированном Бердянске прогремели два громких взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram -каналы.

Сообщается, что оба взрыва произошли подряд, столб дыма поднимается в местном порту.

"Судя по тому откуда идёт дым и то, что предупреждений о разминировании от оккупантов не было, вполне вероятно, что это что-то "незапланированное". Выясняем подробности", - пишет паблик "Бердянск Сейчас".

Обновлено от 19:35

Как заявили оккупационные власти, взрывы в порту Бердянска якобы были проведены контролируемо в ходе разминирования территории.