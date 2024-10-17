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Заховали Кримський міст у диму: росіяни заявили про роботу ППО у Севастополі

Фото: Кримський міст (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти заявили про роботу ППО у Криму. Вони також "заховали" Кримський міст у спеціальну димову завісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням наTelegram-канал "Кримський вітер".

Вдень четверга, 17 жовтня, росіяни заявили про нібито ракетну небезпеку на півострові Крим. Зокрема, там лунала сирена, а потім окупанти сказали про роботу ППО у Севастополі.

Також відомо, що через тривогу окупанти перекрили рух по Кримському мосту. Сам міст вони "заховали" у спеціальну димову завісу.

Традиційно, росіяни заявили про ракетну атаку по мосту - неподалік нього було чути вибухи.

Підрив Кримського мосту

Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту підірвали вантажівку, що спричинило вибух і пожежу. Путін назвав це "терактом" і створив урядову комісію. Росія заявила про можливу причетність СБУ до підриву. У липні 2023 року міст знову атакували, зруйнувавши два прольоти, а голова СБУ Малюк підтвердив, що операцію виконали за допомогою дронів Sea Baby.

Зокрема, нещодавно у мережі заявляли, що росіяни готуються до безпрецедентної атаки на Кримський міст. Тому у район Керчі зігнали додаткові системи протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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КримСевастопольКрымский мост